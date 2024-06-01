Психоз и нарушение координации: какие виды рыбы нельзя есть беременным

Беременным женщинам и кормящим матерям приходится во многом себя ограничивать ради здоровья ребенка. Оказалось, что рыба тоже является нежелательным продуктом для употребления — в ней может накапливаться токсичное соединение ртути.
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