Посвященная блокаде Ленинграда выставка открылась в ООН

Telegram-канал постпредство России при ООН На территории Генеральной Ассамблеи ООН открылась выставка, которая посвящена блокаде Ленинграда, сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).
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