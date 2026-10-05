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Татар-информ

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Девять ветеранов СВО начали обучение в «Школе фермера» в Татарстане

Девять ветеранов СВО начали обучение в «Школе фермера» в Татарстане

В Татарстане стартовал новый поток образовательного проекта «Школа фермера». Обучение в Казанском государственном аграрном университете начали 35 человек, в том числе девять ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

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