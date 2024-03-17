Тайные эксперименты СССР: путь к созданию суперсолдата

От металлических костей до биороботов: засекреченные страницы советской наукиВ глубинах советских лабораторий, за занавесом жесточайшей секретности, разворачивались события, достойные сценариев научно-фантастических триллеров.
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