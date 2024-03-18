Генерал ВСУ Романенко: Зеленский совершил огромную глупость, и мы пожинаем плоды на фронте

Экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко сообщил о том, что Владимир Зеленский со своей командой весьма глупо подставили ВСУ летом, не вняв советам о переходе к стратегической обороне и спалили все резервы на четырех направлениях в провальном контрнаступе.
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