Генерал ВСУ Романенко: Зеленский совершил огромную глупость, и мы пожинаем плоды на фронте

Экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко сообщил о том, что Владимир Зеленский со своей командой весьма глупо подставили ВСУ летом, не вняв советам о переходе к стратегической обороне и спалили все резервы на четырех направлениях в провальном контрнаступе.