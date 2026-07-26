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Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику и памятнику Адмиралу Ушакову в День ВМФ

Александр Беглов возложил цветы к Медному всаднику и памятнику Адмиралу Ушакову в День ВМФ

Как сообщила 26 июля пресс-служба Смольного, в церемонии возложения цветов к Медному всаднику в честь Дня Военно-Морского флота России приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

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