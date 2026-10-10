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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майка Нори о Ян Ханьсэне: «Если все будут здоровыми, не знаю, какое будет место в ротации. Точечные возможности»

Центровой Ян Ханьсэнь был выбран 16-м на драфте-2025 НБА и провел первый сезон в лиге в составе «Блэйзерс».

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