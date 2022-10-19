Закон, порядок, государство

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    По законам ЧС вышак всем наркодилерам и боссам давать.В Нижегородской о...
  • Сергей Нововожилов
    чего от нас ещё хотят? Штрафов? Не наедятся? Армии пусть помогают. Народ ВСЕГДА Армии ПОМОГАЛ. А эти..."Дотянутся до все...
  • Константин Коростелев
    И о чем эта статья? Где сами результаты? Кроме пиара данного человека нет никакой конкретики!Корректировки в п...

Военнослужащие ЮВО в Абхазии организовали высококачественную цифровую связь в ходе контрольной проверки

Военнослужащие ЮВО в Абхазии организовали высококачественную цифровую связь в ходе контрольной проверки

При выполнении задач было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной связи «Л-1» на базе автомобиля «КамАЗ».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх