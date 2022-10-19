Военнослужащие ЮВО в Абхазии организовали высококачественную цифровую связь в ходе контрольной проверки

При выполнении задач было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной связи «Л-1» на базе автомобиля «КамАЗ».
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