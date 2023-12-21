Microsoft: функции и приложения сервиса Mixed Reality будут удалены из Windows

Американская технологическая корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки своей платформы "смешанной реальности" Windows Mixed Reality, позволявшей пользователям получать доступ к технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности на устройствах под управлением операционной системы Windows с помощью совместимых гарнитур.