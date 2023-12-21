Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    А что финны на территории России совсем закончились?Посольство РФ в Ф...
  • Виктор Гайдуков
    Не понял, а что разве нарушения общепринятых правил приличия в общественных местах уже не подлежит наказанию, тем бол...Mash: активист Ви...
  • Ольга
    Пусть начнут разбирательство с департамента образования.В Перми банда уче...

Microsoft: функции и приложения сервиса Mixed Reality будут удалены из Windows

Microsoft: функции и приложения сервиса Mixed Reality будут удалены из Windows

Американская технологическая корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки своей платформы "смешанной реальности" Windows Mixed Reality, позволявшей пользователям получать доступ к технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности на устройствах под управлением операционной системы Windows с помощью совместимых гарнитур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх