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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки НБА боятся носить нательные датчики во время игр, опасаясь, что данные будут использованы против них при переговорах по контракту

Во время проведения предсезонных матчей в Макао комиссионер НБА Адам Сильвер затронул тему использования игроками носимых нательных устройств в будущем – например, для оценки с контакта при судействе или для других целей.

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