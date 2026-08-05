На Южном Урале досрочно завершили ремонт 18-километрового участка федеральной трассы М5 «Урал»

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа, ФедералПресс. В Ашинском районе Челябинской области на четыре месяца раньше запланированного срока сдали в эксплуатацию отремонтированный отрезок федеральной автодороги М5 в районе города Сим.
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