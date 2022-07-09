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  • Михаил Бутов
    А кто это написал? И про что?Дикое поле, чёрны...
  • Astra
    невесело (((Дикое поле, чёрны...
  • Евгений Барышев
    А давайте небоскрёб построим из говна и палок?!! Поддержим животноводство, опять же... Бл@дь, аж зло берет... У нас в...Избушка-небоскреб...

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