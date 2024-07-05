Челябинский педагог ответит в суде за изнасилование третьеклассницы

Учитель одной из школ Челябинска предстанет перед судом за надругательство над школьницей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Челябинска, обвиняемого насильственных действиях сексуального характера.