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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

Три приезжих и россиянин оформили 7 тысяч нелегалов: суд вынес ошеломляющий вердикт

Три приезжих и россиянин оформили 7 тысяч нелегалов: суд вынес ошеломляющий вердикт

Avia.pro - СМИ В Тольятти, промышленном сердце Самарской области, разгорелась история, которая заставляет задуматься: как такое вообще возможно? Четверо мужчин — братья Мухамед и Наимджон Кобиловы, Фируз Шералиев и Никита Грабовский — организовали настоящую «фабрику» по легализации приезжих.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Диаспора не причём. Силовики лапочки! Судья самая честная в мире. На бабло все потрясти.
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1 д.
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