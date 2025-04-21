Avia.pro - СМИ В Тольятти, промышленном сердце Самарской области, разгорелась история, которая заставляет задуматься: как такое вообще возможно? Четверо мужчин — братья Мухамед и Наимджон Кобиловы, Фируз Шералиев и Никита Грабовский — организовали настоящую «фабрику» по легализации приезжих.
Три приезжих и россиянин оформили 7 тысяч нелегалов: суд вынес ошеломляющий вердикт
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Диаспора не причём. Силовики лапочки! Судья самая честная в мире. На бабло все потрясти.
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1 д.
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