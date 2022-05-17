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Гончар о 5 млн в год Малкину: «Несправедливо, Женя заслуживает большего. Он еще может и готов играть в НХЛ»

Сергей Гончар считает, что «Питтсбург» сделал несправедливое предложение Евгению Малкину. Ранее появилась информация, что «Пингвинс» предложили российскому форварду оклад в размере 5 миллионов долларов в год после 9,5 млн, которые он зарабатывал по истекающему в конце этого сезона соглашению.

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