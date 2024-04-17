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После задержания чеченского министра возникла нестыковка: Авто в розыске?

После задержания чеченского министра возникла нестыковка: Авто в розыске?

В Дагестане был жёстко задержан министр МЧС Чечни Алихан Цакаев, который находился за рулём. После задержания возникла нестыковка – источник сообщает, что автомобиль находится в розыске Интерпола, Подробности читайте в материале Царьграда.

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