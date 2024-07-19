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Гринвуд о критике перехода в «Марсель»: «Не хочу вступать в полемику. Мы снова вместе с моей девушкой, у нас прекрасная дочь, провели год в Мадриде. Смотрю вперед»

Гринвуд о критике перехода в «Марсель»: «Не хочу вступать в полемику. Мы снова вместе с моей девушкой, у нас прекрасная дочь, провели год в Мадриде. Смотрю вперед»

Французский клуб объявил о переходе футболиста из «Манчестер Юнайтед» за 26+5 миллионов евро. – Ваш переход в «Марсель» вызывает критику, особенно со стороны мэра Марселя.

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