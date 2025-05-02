Композитор Clair Obscur: Expedition 33 был случайно найден благодаря публикациям на SoundCl...

Композитор Clair Obscur: Expedition 33 был случайно найден благодаря публикациям на SoundCloud и форуму инди-игрС момента своего выхода Clair Obscur: Expedition 33 завоевала сердца игроков и критиков не только за свои сюжетные и геймплейные особенности, но и за исключительный саундтрек.
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