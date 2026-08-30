Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему река Дон течёт в два раза медленнее, чем Волга

«Тихий Дон» — эпитет настолько прирос к реке, что кажется чистой поэзией: казачья песня, шолоховский роман, степная меланхолия.

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