В РФ стартовала мультимедийная акция "Ура Победе!"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Дан официальный старт мультимедийной акции "Ура Победе!". Она посвящена предстоящему празднику 9-го мая, когда вся страна отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
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