Лидеры туриндустрии Китая представили премию в Москве

В Москве прошла презентация "Азиатской туристической премии", где делегация из 18 китайских организаций представила уникальные туристические ресурсы Шанхая.
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