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Русская Семёрка

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Секретный поход «Щ-421»: подводная лодка, воевавшая без топлива

История советского подводного флота знает немало удивительных страниц. Но эпопея с подводной лодкой «Щ-421», которая в апреле 1942 года подняла паруса, — это случай, который даже на фоне самой жестокой войны кажется невероятным .

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