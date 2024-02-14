В 96 лет умерла мать убитого оппозиционера Бориса Немцова

Сегодня утром в возрасте 96 лет умерла мать политика Бориса Немцова Дина.Дочь политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015-го года в центре Москвы, Жанна написала в своих соцсетях о смерти своей бабушки по линии отца Дины.