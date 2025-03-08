Аналитик Дэвис: США больше не видят в Украине «надёжного партнёра»

Заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что с РФ проще договориться, чем с Киевом, являются «предвестником» проблем для украинской стороны, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
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