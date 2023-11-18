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Австралия обвинила НОАК в применении гидролокатора против водолазов ВС страны

Австралия обвинила НОАК в применении гидролокатора против водолазов ВС страны

Власти Австралии обвинили КНР в непрофессиональном и безответственном поведении на море после опасного сближения военных кораблей двух стран и применении китайским эсминцем своего гидролокатора против австралийских водолазов.

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