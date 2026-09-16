Фанаты «Балтики» обратились баннером к арбитрам и «Зениту»: три гола в Калининграде за 22 минуты – все с игры и без вопросов к судьям

Во время матча 9-го тура РПЛ в Калининграде фанаты «Балтики» на своем секторе вывесили баннер «За справедливый и красивый футбол» - видимо, обратились к судейской бригаде и сегодняшнему сопернику «Зениту».
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