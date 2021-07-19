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Рейтинг ATP. Каррено-Буста стал 11-м, Рууд вернулся в топ-15, Андерсон – в топ-100

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса списание очков производится частично. Чемпион турнира в Гамбурге Пабло Каррено-Буста стал 11-м, а Каспер Рууд, победивший в Баштаде, – 14-м.

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