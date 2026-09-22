Во Владимирской области за неделю клещи укусили 65 человек

Во Владимирской области за неделю к 21 сентября от укусов клещей пострадали 65 человек, в том числе 14 детей, а всего с начала сезона зафиксировано 2683 обращения.
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