Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Эксперты оценили сделку по продаже НЛМК сортовых активов

Эксперты оценили сделку по продаже НЛМК сортовых активов

НЛМК продал подразделение, которое занималось сортовым прокатом. Вчера появилась новости о том, что сортовое подразделение группы в Калужской области и на Урале перешло «Промышленно-металлургическому холдингу» (ПМХ), структуре Евгения Зубицкого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх