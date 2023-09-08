Эксперты оценили сделку по продаже НЛМК сортовых активов

НЛМК продал подразделение, которое занималось сортовым прокатом. Вчера появилась новости о том, что сортовое подразделение группы в Калужской области и на Урале перешло «Промышленно-металлургическому холдингу» (ПМХ), структуре Евгения Зубицкого.