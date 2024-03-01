Биолог рассказала, какие полезные растения можно выращивать на даче

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева 1 марта рассказала «Известиям», какие полезные растения можно вырастить на даче и как подготовить рассаду.
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