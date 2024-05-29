Уголовное дело по факту убийства женщины возбудили в Марьиной роще

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
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