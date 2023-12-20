Дети участников СВО продолжат бесплатно ездить в петербургском общественном транспорте

Бесплатный проезд осуществляется на основе специального проездного билета. В Петербурге продлили на следующий год бесплатный проезд в общественном транспорте для детей участников Специальной военной операции.
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