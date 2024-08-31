Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Сергей Гурин
    👍😀👍👍😜Лётчика F-16 могл...
  • Валерий Беседин
    Вместе с щупальцами им надо отрезать и яйца!! Ибо неча людям мозги е@ать!!!(((Подельники Чубайс...
  • Валерий Беседин
    А данном случае правоохранителям сказали :"цыц!".Подельники Чубайс...

Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью:Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Так и есть. Но неблагодарности в людях больше именно потому, что миром правят капиталисты, это исчадие ада! Кучка выходцев, а вернее беженцев с Ближнего Востока, переехав в США, чёртом созданную страну, сосредоточили в своих руках капиталы, и стали около печатного станка во главе, и с тех пор правят миром. Это проклятое всем миром сообщество богатеев гнобит всю Землю уже сколько веков. Пора заканчивать с этим атавизмом!
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13 час.
Михаил Фадеев
А давай!
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12 час.
Светлана Ефименко
а теперь требования предъявляют РОССИИ что мы акКупанты! И ПЛАТИТЕ НАМ ЧТО ВЫ НАС &quot;СОдержали голОдными босыми что вы нас кормили а сами были голые и босые и в придачу голодные!&quot;а мы жили как паны! А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НА НАС НАПАДАЮТ !
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3 час.

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