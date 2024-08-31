Финский блогер, Veikko Korhonen из города Oulu (Финляндия), шокировал Facebook, когда разместил эту статью:Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью
Комментарии
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Игорь Максаков
Так и есть. Но неблагодарности в людях больше именно потому, что миром правят капиталисты, это исчадие ада! Кучка выходцев, а вернее беженцев с Ближнего Востока, переехав в США, чёртом созданную страну, сосредоточили в своих руках капиталы, и стали около печатного станка во главе, и с тех пор правят миром. Это проклятое всем миром сообщество богатеев гнобит всю Землю уже сколько веков. Пора заканчивать с этим атавизмом!
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13 час.
Михаил Фадеев
А давай!
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12 час.
Светлана Ефименко
а теперь требования предъявляют РОССИИ что мы акКупанты! И ПЛАТИТЕ НАМ ЧТО ВЫ НАС "СОдержали голОдными босыми что вы нас кормили а сами были голые и босые и в придачу голодные!"а мы жили как паны! А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НА НАС НАПАДАЮТ !
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3 час.
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