Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью

Игорь Максаков

Так и есть. Но неблагодарности в людях больше именно потому, что миром правят капиталисты, это исчадие ада! Кучка выходцев, а вернее беженцев с Ближнего Востока, переехав в США, чёртом созданную страну, сосредоточили в своих руках капиталы, и стали около печатного станка во главе, и с тех пор правят миром. Это проклятое всем миром сообщество богатеев гнобит всю Землю уже сколько веков. Пора заканчивать с этим атавизмом!