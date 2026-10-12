Смартфоны и ноутбуки подорожают: Что такое технологический сбор и как сэкономить

С 1 декабря 2026 года на смартфоны, ноутбуки и другую электронику вводится технологический сбор. Он будет взиматься и за импорт, и за отечественные товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Ну хоть с маркировкой будет дисконт по этому сбору