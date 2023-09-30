В Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name появится Кайто из Judgment; раскрыты дополнительны...

В Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name появится Кайто из Judgment; раскрыты дополнительные историиИгра Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name от Ryu Ga Gotoku Studio получила некоторые новые подробности, посвященные дополнительным историям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)