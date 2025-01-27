Терапевт Тимощенко подсказала порядок действий при приступе тошноты

Сталкивались ли вы с таким, что после сильного стресса вдруг резко начинает болеть голова, а тошнота появляется как по щелчку пальцев? Это довольно распространенная реакция организма на сильные переживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии