«Яндекс» вложит 100 млрд рублей в контент

Доходы от подписки «Яндекс Плюса» в размере 100 млрд руб. будет реинвестированы в покупку прав и создания контента в этом и следующем годах, пишет «Ъ» со ссылкой на директора по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольгу Филипук.