По ходатайству военного следователя судом избрана мера пресечения в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.
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