СК разберётся, чьи оголённые провода послужили причиной гибели рыбака в Лоо под Сочи

СК разберётся, чьи оголённые провода послужили причиной гибели рыбака в Лоо под СочиАлександр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР Краснодарского края Андрею Маслову найти виновных в смерти рыбака в посёлке Лоо.
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