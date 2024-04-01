Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Работы будут завершены в 2026 году По информации из официального Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, в планах создание важного транспортного узла на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) и улицы Бакинская.
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