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СВИБЛОВО

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Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Работы будут завершены в 2026 году По информации из официального Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, в планах создание важного транспортного узла на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) и улицы Бакинская.

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