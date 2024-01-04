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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Гвардиола много разыгрывает мяч, играет в короткий пас – Романцев делал это в 90-х. Выдающийся тренер». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 70-летием

«Гвардиола много разыгрывает мяч, играет в короткий пас – Романцев делал это в 90-х. Выдающийся тренер». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 70-летием

Сегодня Романцеву исполнилось 70 лет. «Это наш выдающийся тренер, который показал примеры, начиная работу с низших лиг, дойдя до самой вершины – «Спартака».

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