Российская компания поможет фирмам в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций

Компании Webinar Technologies и MTS Link, специализирующиеся на разработке платформ для бизнес-коммуникаций и совместной работы, предлагают корпоративным клиентам перейти на российские сервисы для онлайн-коммуникаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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