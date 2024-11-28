При желании новой администрации США завершить конфликт на Украине сделать это будет сделать не так уж и сложно.
Нам придется отдать России четыре области Украины – экс-аналитик ЦРУ
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
НИКАКИХ украин...Только Малороссия и НОВОроссия...Как и было при царе.
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А кто вы говнюки такие, чтоб Российские земли делить???Не на рынке вы БЛЯ...
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4 час.
Валентин Щербаков
Пиндосы, не вам решать , что мы заберём у хохлотварей, тем более и по вашей территории скоро полетит "Орешник"....
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4 час.
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