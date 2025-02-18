Мишустин встретился с Володиным

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов, взаимодействие кабмина и ГД в части законотворческого процесса, а еще подготовку ежегодного отчета Правительства РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии