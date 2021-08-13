В Архангельской области сотрудниками полиции найдены живыми два заблудившихся в лесу ребенка

11 августа около 13:00 в полицию Шенкурского района поступило сообщение от семейной пары о том. что в лесном массиве в районе населенного пункта Остахино заблудились два несовершеннолетних ребенка.
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