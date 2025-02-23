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Вячеслав Володин: Русские солдаты героически защищают будущее России

Вячеслав Володин: Русские солдаты героически защищают будущее России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме Патриарху Кириллу подчеркнул героизм и отвагу русских солдат, которые защищают страну и борются с нацизмом во время Специальной военной операции, обеспечивая безопасность и независимость России.

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