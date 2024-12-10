Гасперини о 2:3 от «Реала»: «Настоящий праздник футбола, обе команды старались победить. «Аталанта» смело играла против великих чемпионов и проиграла по счету, но не по игре»

Итальянская команда проиграла матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. «Обе команды хотели играть в футбол, не было ни затяжек времени, ни симуляций, обе команды старались победить, используя свои сильные стороны.
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