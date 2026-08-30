🔥 В Крыму спасатели тушат пожар на Мангупе На месте происшествия работают силы и средства Главного управления МЧС России по Севастополю, а также сотрудники лесничества, сообщили в ГУ МЧС Росси по Крыму.
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