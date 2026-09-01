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Аргументы и Факты

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NYT: в Израиле призвали Нетаньяху остановить насилие на Западном берегу

NYT: в Израиле призвали Нетаньяху остановить насилие на Западном берегу

В июне свыше двухсот видных деятелей Израиля, среди которых были бывшие высокопоставленные чиновники и военные, направили обращение к правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху с призывом прекратить насилие в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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