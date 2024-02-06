Трамп: Число мигрантов превысит население штата Нью-Йорк к концу срока Байдена

Число нелегальных мигрантов может увеличиться до 19 млн и оказаться выше того количества граждан, которые на постоянной основе живут на территории штата Нью-Йорк, уже к завершению срока действующего президента США Джо Байдена.
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